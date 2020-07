Rangnick, niente Milan e addio alla Red Bull

Il manager tedesco, che negli scorsi mesi stava per approdare al Milan, ha risolto il contratto con Red Bull. "È il momento giusto per chiudere, mi è stata data l’opportunità di costruire qualcosa di unico in un’organizzazione eccellente" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Ralf Rangnick ha lasciato il gruppo Red Bull, dov’era responsabile dello sviluppo dell’area calcistica. Il dirigente tedesco ha spiegato le sue motivazioni a Sky Sport DE: "Questo è il momento giusto per me per concludere il mio rapporto col gruppo Red Bull. Vorrei ringraziare tutti i dipendenti e soprattutto Dietrich Mateschitz (co-fondatore di Red Bull, ndr) per il sostegno e la fiducia. Mi è stata data l'opportunità di fare qualcosa qui negli anni, per costruire qualcosa di unico. La Red Bull è un'organizzazione di successo, di eccellente livello in tutto il mondo. È stato un grande onore e un orgoglio aver contribuito a tutto questo. Auguro alla Red Bull i migliori successi per il futuro". Il contratto di Rangnick sarebbe scaduto nel giugno 2021 ma ha chiesto e ottenuto la risoluzione.