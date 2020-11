Bundesliga, calendario e orari dell’8^ giornata

Torna in campo la Bundesliga e lo fa con l'ottava giornata di campionato, suddivisa tra le sette sfide del sabato e le due della domenica. Quattro gli incontri trasmessi in diretta su Sky, disponibili anche in streaming su Now Tv e in alta definizione su Sky Go. Si parte alle 15.30 del sabato con il Bayern Monaco capolista che ospita all'Allianz Arena il Werder Brema (diretta su Sky Sport Uno), nono a quota 10 punti. I campioni di Germania e d'Europa sono al comando della classifica con 18 punti. Alla stessa ora si giocano Arminia Bielefeld-Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach-Augsburg, Hoffenheim-Stoccarda e Schalke 04-Wolfsburg. Alle 18.30 il Lipsia, secondo a 16 punti, scende in campo nella difficile trasferta di Francoforte in casa dell’Eintracht. Diretta su Sky Sport Collection. Stesso canale per la sfida delle 20.30 tra Herta Berlino e Borussia Dortmund, con i gialloneri a -3 dalla vetta. A completare il programma due sfide domenicali: Friburgo-Mainz alle 15.30 (diretta su Sky Sport Collection) e Colonia-Union Berlino alle 18.