Il Bayern vince 3-1 a Stoccarda e resta primo in classifica, mantenendo due punti di vantaggio sul Lipsia (che vince 2-1 con l'Arminia Bielefeld). Grande prova del Monchengladbach che, in attesa di affrontare martedì l'Inter in Champions, travolge 4-1 lo Schalke 04. Tonfo del Dortmund, che perde in casa contro il Colonia

Dopo il 5-3 tra Wolfsburg e Werder Brema nell’anticipo di venerdì, si sono giocate anche le gare del sabato della 9^ giornata di Bundesliga. Il Bayern Monaco rimane in testa alla classifica grazie all’1-3 in casa dello Stoccarda. Segna anche Douglas Costa, oltre a Coman e a Lewandowski, capocannoniere con 12 reti in 8 gare. Resta a -2 dai bavaresi il Lipsia, che vince 2-1 con l’Arminia Bielefeld penultimo, mentre il Dortmund crolla al Signal Iduna Park contro il Colonia. Inutile il gol di Thorgan Hazard, i gialloneri scivolano terzi in classifica a pari punti col Leverkusen (che gioca domenica pomeriggio con l’Hertha). 1-1 tra Augsburg e Friburgo e divertente 3-3 tra Union Berlino ed Eintracht Francoforte (doppietta di André Silva). Nel posticipo il Borussia Mönchengladbach batte 4-1 lo Schalke 04 e vola a -1 dal sesto posto. I tedeschi affronteranno l’Inter in Champions League martedì 1 dicembre, in Germania, in una gara decisiva soprattutto per i nerazzurri. La squadra di Conte è infatti attualmente ultima (2 punti in 4 gare) nel gruppo B, con il Gladbach primo a 8 punti, il Real Madrid secondo a 7 e lo Shakhtar terzo a 4. Non trovare la vittoria, per l’Inter, significherebbe addio agli ottavi di Champions.