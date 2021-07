Gran Bretagna sprona a vaccinarsi: in palio biglietti per Wembley

Per incoraggiare a vaccinarsi, Londra metterà in palio i biglietti della finale degli Europei di calcio a Wembley: gli abitanti che ricevono la prima dose del vaccino contro il Covid o che prenotano un appuntamento prima di giovedì potranno partecipare a una lotteria di biglietti per vedere la finale a Wembley e in una zona attrezzata per i tifosi a Trafalgar Square. Lo ha annunciato il sindaco della capitale britannica, Sadiq Khan, che utilizza l'iniziativa per incoraggiare i più giovani a vaccinarsi contro il coronavirus e così fermare la diffusione della variante Delta nel Regno Unito. L’Agi spiega inoltre che il sorteggio si terrà online e offrirà 50 biglietti per seguire la finale in diretta da un’area riservata ai tifosi a Trafalgar Square, nel cuore di Londra, oltre a un doppio biglietto per assistere alla partita allo stadio di Wembley