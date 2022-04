Come da tradizione, i giocatori bavaresi hanno festeggiato il trionfo casalingo con boccali di birra a volontà. Una prima volta per l'allenatore Julian Nagelsmann, una consuetudine ormai per Muller e Neuer, presenti in tutti i campionati vinti nell'ultimo decennio

BAYERN MONACO - BORUSSIA DORTMUND 3-1: HIGHLIGHTS