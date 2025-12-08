 Al Hilal, Simone Inzaghi ancora imbattuto: sono 13 le vittorie consecutive in Arabia | Sky Sport
Al-Hilal, Simone Inzaghi ancora imbattuto: sono 13 le vittorie consecutive in Arabia

Dite la verità: avevate perso di vista Simone Inzaghi? Dopo l'addio all'Inter e il passaggio all'Al-Hilal, l'allenatore italiano si era subito spinto fino ai quarti di finale al Mondiale per Club. E in Arabia Saudita sta facendo ancora meglio: 17 partite senza sconfitte e ben 13 successi di fila tra tutte le competizioni. Un filotto che però non gli sta regalando la vetta del campionato…

Simone Inzaghi in Arabia? Sa solo vincere...

Dite la verità: avevate perso di vista Simone Inzaghi? Dopo l'addio all'Inter e il passaggio...

