Dite la verità: avevate perso di vista Simone Inzaghi? Dopo l'addio all'Inter e il passaggio all'Al-Hilal, l'allenatore italiano si era subito spinto fino ai quarti di finale al Mondiale per Club. E in Arabia Saudita sta facendo ancora meglio: 17 partite senza sconfitte e ben 13 successi di fila tra tutte le competizioni. Un filotto che però non gli sta regalando la vetta del campionato…

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT