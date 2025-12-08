Al-Hilal, Simone Inzaghi ancora imbattuto: sono 13 le vittorie consecutive in Arabia
Dite la verità: avevate perso di vista Simone Inzaghi? Dopo l'addio all'Inter e il passaggio all'Al-Hilal, l'allenatore italiano si era subito spinto fino ai quarti di finale al Mondiale per Club. E in Arabia Saudita sta facendo ancora meglio: 17 partite senza sconfitte e ben 13 successi di fila tra tutte le competizioni. Un filotto che però non gli sta regalando la vetta del campionato…
- Lo avevamo lasciato così lo scorso luglio, subito protagonista all'Al-Hilal al Mondiale per Club. Dopo quattro anni all'Inter, Simone Inzaghi aveva raggiunto un'intesa biennale col club saudita affrontando immediatamente il nuovo torneo della Fifa: ottimo il 2° posto nel girone alle spalle del Real Madrid chiudendo da imbattuto. Addirittura clamoroso il 4-3 agli ottavi contro il Manchester City prima di cedere 2-1 al Fluminense semifinalista.
- Proprio così: nelle sue 17 partite tra tutte le competizioni, l'Al-Hilal di Simone Inzaghi non ha ancora perso. E non c'è nemmeno andato vicino: lo scorso 13 settembre aveva pareggiato al 73' contro l'Al-Qadsiah di Retegui, un punto imposto anche dall'Al-Ahli nonostante stesse vincendo 3-0. Peggio era andata all'Al-Fateh, avanti 1-0 ma rimontato 2-1 sempre in campionato
- Quasi un paradosso, perché la squadra di Inzaghi arriva da 6 vittorie di fila nella Saudi Pro League dove ha conquistato 23 dei 27 punti a disposizione. Ma c'è chi è a punteggio pieno: l'Al-Nassr di Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo è infatti a 27 su 27 aspettando lo scontro diretto del prossimo 12 gennaio...
- Detto del campionato e del 2° posto provvisorio a -4 dall'Al-Nassr, Simone Inzaghi sta convincendo tutti non solo in Arabia. Prendete il cammino della sua squadra nella Champions League asiatica, dove la prima fase lo vede a punteggio pieno con 5 vittorie e 15 punti: battuto l'Al-Duhail del suo ex giocatore Luis Alberto e Piatek, stesso discorso per Nasaf Qarshi, l'Al-Sadd di Firmino e l'Al-Gharafa di Coman fino al poker contro l'Al-Shorta. E poi c'è la Coppa d'Arabia: è già in semifinale dopo tre turni superati
- La fortissima coppia interista e il nuovo duo all'Al-Hilal: sono loro i migliori marcatori stagionali, rispettivamente 11 gol per Marcos Leonardo e 5 per Darwin Nunez arrivato dal Liverpool per 53 milioni di euro. A quota 5 reti anche Ruben Neves e una vecchia conoscenza della Serie A...
- Una volta avversari nel derby di Milano, oggi insieme all'Al-Hilal. Ceduto dal Milan per 25 milioni di euro, il terzino francese ha già messo insieme 5 gol e 2 assist nelle sue 16 presenze stagionali
- Già, perché nel dream team di Inzaghi non c'è solo Theo. Sergej Milinkovic-Savic ha già segnato 3 gol, Kalidou Koulibaly e Joao Cancelo uno a testa. Chi sfiorò l'Italia e la Roma nel 2018 fu Malcom (4 reti), poi destinato al Barcellona. E tra i pali gioca un idolo del Marocco come Yassine Bounou
- Al-Adalah-Al-Hilal 0-1 (coppa d'Arabia)
- Al-Hilal-Al-Okhdood 3-1 (campionato)
- Nasaf Qarshi-Al-Hilal 2-3 (Champions)
- Al-Ettifaq-Al-Hilal 0-5 (campionato)
- Al-Hilal-Al-Sadd 3-1 (Champions)
- Al-Ittihad-Al-Hilal 0-2 (campionato)
- Al-Okhdood-Al-Hilal 0-1 (coppa d'Arabia)
- Al-Hilal-Al-Shabab 1-0 (campionato)
- Al-Gharafa-Al-Hilal 1-2 (Champions)
- Al-Najma-Al-Hilal 2-4 (campionato)
- Al-Hilal-Al-Fateh 2-1 (campionato)
- Al-Hilal-Al-Shorta 4-0 (Champions)
- Al-Hilal-Al-Fateh 4-1 (coppa d'Arabia)