Nel giorno delle convocazioni di Mancini, in Germania fa il suo debutto da titolare in Bundes uno dei giovani talenti che il ct tiene sotto osservazione: giocando 63 minuti con il Gladbach, il classe 2005 Fabio Chiarodia -a 17 anni e 285 giorni- è infatti diventato il più giovane titolare in Bundes della storia del Werder Brema. L’italiano, che fa parte della selezione Under 19 azzurra ma è già stato a un stage a Coverciano con Mancini, era già il più giovane esordiente nella storia del Werder. Ecco la sua storia