Guirassy fa 17 in Bundes, vincono Bayer e Bayern

Con il 3-0 rifilato all'Augsburg, lo Stoccarda continua a rimanere nelle posizioni di vertice in Bundesliga. A segno anche l'obiettivo di mercato del Milan, Guirassy. Leverkusen sempre in vetta dopo il 4-0 al Bochum con tripletta di Schick e record di imbattibilità (25 gare senza sconfitte in tutte le competizioni). Il Bayern vince in trasferta sul Wolfsburg. Vincono anche Heidenheim e Eintracht

LA CLASSIFICA - MILAN, SEMPRE PIU' GUIRASSY