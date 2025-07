Bayern Monaco, 25 anni di Muller in numeri. FOTO

5 aprile 2025: il Bayern Monaco comunica che non rinnoverà il contratto in scadenza di Thomas Muller. Con un post su Instagram, il tedesco ha scritto una commovente lettera di saluto per i tifosi, in cui ha voluto chiarire la sua posizione sull'addio al club: "Dopo tutti questi anni, indipendentemente dai minuti che gioco, mi diverto ancora molto a stare in campo con i ragazzi e a lottare insieme per vincere. Avrei potuto benissimo immaginarmi a fare questo anche la prossima stagione. Tuttavia, il club ha deciso di non negoziare un nuovo contratto con me per la prossima stagione. Anche se questo non è in linea con i miei desideri, è importante che il club segua i suoi progetti".