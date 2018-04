Come Neo quando schiva le pallottole

In serate del genere si entra in quella bolla magica che la psicologia ha etichettato come flow, e che tutti – non per forza i professionisti, non per forza gli sportivi – hanno sperimentato almeno una volta nella vita: tutto ti riesce semplice, la percezione del tempo alterata (a volte scorre velocissimo; altre scorgi tutto come se fossi in un eterno rallenty). Le trame del Barcellona, invisibili ai comuni mortali, improvvisamente diventano chiarissime come a Neo quando imparava a decifrare il linguaggio di Matrix e poteva schivare le pallottole. Il dribbling di Messi non è più etereo, le illusioni di Iniesta sono svelate.