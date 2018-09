Perché puntare sul Manchester City

Pochi dubbi sul perché la squadra di Guardiola sia la favorita numero uno per la Champions: i punti di forza sono tantissimi, e le debolezze si stanno riducendo sempre di più col passare degli anni. La squadra degli sceicchi che in Europa steccava sempre è reduce da una semifinale e un quarto di finale negli ultimi tre anni, e ora vuole dominare anche il continente come fatto con la Premier dello scorso anno. Calcio spettacolo, divertente e bello da vedere. Incisivo e decisivo come non mai nel campionato inglese 2017-18 stra dominato come poche altre volte nella storia. I talenti sono presenti in ogni settore del campo e, nonostante il brutto infortunio di De Bruyne, il belga tornerà certamente a disposizione quando in gioco ci sarà la fase a eliminazione diretta del torneo. In più, la garanzia è seduta in panchina. Guardiola la Champions l’ha già vinta, due volte. E questo suo City, a differenza del Bayern, somiglia certamente di più al Barcellona del tiqui-taca. Dal mercato è arrivato Mahrez, altro talento a impreziosire un undici (più panchina) stellare. Lo scorso anno solo al furia Liverpool riuscì a mettere i bastoni tra le ruote ai Citizens, che con le giuste precauzioni possono superare chiunque.

Quota capocannoniere: Agüero al terzo posto

Davanti a lui solo Messi e Cristiano Ronaldo, due che si sono divisi gli ultimi dieci Palloni d’Oro. Nonostante Gabriel Jesus, è sempre stato l’argentino il preferito di Guardiola per la maglia da titolare. 30 gol per lui lo scorso anno in poco meno di 40 partite. Sotto porta è una sicurezza, e gioca anche per la squadra. Sarà lui il bomber di Champions? La sua vittoria è pagata 8 volte la posta.