La seconda giornata di Champions si conclude con ben 26 reti realizzate nella serata di mercoledì. Bene le italiane che, dopo le goleade di Juventus e Roma, fanno en plein con le importantissime vittorie di Napoli e Inter. La squadra di Ancelotti batte al 90' il Liverpool, grazie a Insigne, mentre i nerazzurri sbancano Eindhoven in rimonta con i centri di Nainggolan e Icardi tra primo e secondo tempo. Nello stesso girone di Spalletti, il Barcellona resta a punteggio pieno dopo il poker rifilato al Tottenham a Londra. Gara sempre in controllo dei blaugrana, avanti dopo 90'' con Coutinho. Poi sono Rakitic e Messi - due volte - ad arrotondare il punteggio e rendere inutili i gol di Kane e Lamela, con gli Spurs che restano a 0 punti, -6 dall'Inter. Vince anche l'altra spagnola in campo, l'Atletico Madrid che, trascinata da un super Griezmann (doppietta più assist), stende 3-1 un tenace Brugge. Nello stesso raggruppamento vittoria netta del Borussia per 3-0 sul Monaco. I tre punti portano la firma di Larsen, Paco Alcacer e Reus. Anche in questo caso entrambe le compagini viaggiano in testa al proprio gruppo con 6 punti a testa. Un colpo di testa di Marega a inizio ripresa basta al Porto per superare il Galatasaray. Restando nel girone D, è sempre con un colpo di testa del giovane McKenney che lo Schalke si impone a due minuti dal termine in casa della Lokomotiv Mosca, prendendosi il vertice della classifica con. Il Napoli, grazie al successo ai danni dei Reds, vola in testa al proprio raggruppamento, lasciandosi alle spalle gli uomini di Klopp e il Psg, dilagante contro la Stella Rossa. 6-1 il punteggio finale, con protagonista uno straordinario Neymar, autore di una tripletta di cui due gol su calcio di punizione. Goleada che permette ai parigini di agguantare gli inglesi a quota tre.