Crede che possa essere anche la partita di Perisic, visto che il suo rendimento in termini di gol e assist è calato?

"Questa partita la sentono tutti. So che si fanno più attenzioni per i gesti che determinano il risultato, ma ci sono anche i metri percorsi, i recuperi: e Ivan alla nostra squadra serve, perché ci aiuta a non essere in inferiorità numerica quando rientriamo. Lui ha un'importanza nel gioco aereo: è tra i più forti per fare da tramite in attacco, ci aiuta nella difesa a zona sui calci piazzati. Contano anche altre cose, altrimenti farei giocare soltanto quelli che possono fare gol. Non sempre la somma di due calciatori messi insieme dà il risultato sperato, va calcolato anche il contesto della squadra".