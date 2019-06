Ormai ci siamo, l'attesa è finita. Mancano pochissime ore al calcio d'inizio di Tottenham-Liverpool, la finalissima di Champions League che terrà tutti con il fiato sospeso per 90' o forse più. Ad un passo dalla storia, a pochi centimetri da un trofeo. Che ai Reds è sfuggito nella volata in Premier contro il City e che agli Spurs manca da troppo. Questa sarà la nona finale di sempre per il Liverpool, più di qualsiasi squadra inglese in questa competizione. Cinque successi, due ko (2007 e 2018). Prima volta in assoluto, invece, per il Tottenham, che cercherà di andare contro la tradizione: le ultime cinque squadre che hanno giocato per la prima volta una finale di Champions ne sono uscite sconfitte.

"Non credo che qualcuno sia avvantaggiato" ha spiegato Klopp nella conferenza stampa della vigilia: "Li conosciamo, sappiamo cosa serve fare per batterli" gli ha fatto eco Pochettino. Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’unica incertezza per gli Spurs è relativa alla presenza dal primo minuto di Harry Kane, fermo dallo scorso 9 aprile per l’infortunio al legamento laterale della caviglia sinistra. Resta in dubbio, ma potrebbe avere la meglio su Lucas Moura ovvero l’eroe della semifinale vinta ad Amsterdam. Dall'altra parte c'è il solito problema Firmino, ma il brasiliano sembra destinato a partire titolare nel tridente delle meraviglie con Manè e Salah.

A che ora si giocherà la finale fra Tottenham e Liverpool?

La finale di Champions fra Tottenham e Liverpool avrà il calcio d'inizio fissato per le ore 21 di sabato 1 giugno allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Il pre partita, con i primi collegamenti dal campo, inizierà alle ore 20 con Champions League show su Sky Sport Uno (Canale 201)

Dove è possibile guardare Tottenham-Liverpool?

La sfida fra Tottenham e Liverpool sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Uno (Canale 201 e 251) e Sky Sport Football (Canale 203)