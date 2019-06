Un regalo da pazzi, un regalo da Champions. I giocatori del Liverpool vincono la finale di Madrid e ricevono in dono la cover per cellulare più costosa che possa esistere. Oro, 24 carati. Personalizzata come la rispettiva maglietta con nome e numero, più i loghi della Champions e della finale di Madrid. Il regalo è arrivato da iDesign Gold, sito specializzato in cover d'oro che ha già fornito altri big del calcio e dello sport come Messi, De Bruyne, Benzema o Conor McGregor.