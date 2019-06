Fonseca, prime ore giallorosse

All'ufficialità ha fatto seguito l'arrivo (nascosto) a Milano. Oggi è il giorno della partenza per Londra per il primo summit con Pallotta e la dirigenza giallorossa. Per la difesa piace Denis Vavro, difensore centrale slovacco classe ’96 del Copenaghen, valutato 12 milioni e considerato molto forte e compagno in nazionale di Skiniar. Continuano i contatti per Jordan veretout, voluto sia da Fonseca che da Petrachi, il futuro direttore sportivo. La valutazione che ne fa la Fiorentina è attorno ai 20 milioni di euro, il francese è un obiettivo per il centrocampo anche per Napoli e Atalanta.