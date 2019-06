La Champions League 2019-2020 è pronta a prendere il via. Per la fase a gironi mancano ancora circa tre mesi, ma nel frattempo stanno per cominciare i preliminari. Oggi a Nyon, infatti, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per il primo turno eliminatorio: l'andata è in programma il 9 e 10 luglio, mentre le sfide di ritorno si giocheranno il 16 e 17 luglio. Le 32 squadre, di cui la metà teste di serie, per la fase del sorteggio sono state suddivise in tre diverse fasce: due gironi da dieci (Gruppo 1 e 2) e in uno da 12 (Gruppo 3). Nonostante manchino all'appello i club qualificati delle prime 20 nazionali del ranking Uefa, saranno protagoniste alcune delle società che hanno fatto la storia di questo torneo. Ci sarà, ad esempio, il Celtic, impegnato contro il Sarajevo, e la Stella Rossa, avversaria del Suduva. Il Rosenborg affronterà i nordirlandesi del Linfield, mentre il Bate Borisov se la vedrà con il Piast Gliwice. Interessanti anche gli scontri tra Astana e Cluj e tra Dudelange e Valletta, rappresentanti di due piccoli Stati come Lussemburgo e Malta. Il Qarabag, infine, sarà opposto al Partizani, la cui guida tecnica è stata appena assunta dall'italiano Franco Lerda, ex allenatore di Crotone, Torino e Lecce tra le altre. L'unica squadra che ancora non conosce il nome della sua avversaria è il New Saints: i biancoverdi giocheranno contro la vincente di un ulteriore turno preliminare, di scena tra il 25 e il 28 giugno. Da una parte Feronikeli-Lincoln Red Imps e dall'altra Tre Penne-Santa Coloma. Chi avrà la meglio sfiderà i gallesi.

Le partite del 1° turno preliminare della Champions League 2019-2020

Nõmme Kalju (EST) – Shkëndija (MKD)

Suduva (LTU) – Stella Rossa (SRB)

Ararat-Armenia (ARM) – AIK (SWE)

Astana (KAZ) – CFR Cluj (ROU)

Ludogorets (BUL) – Ferencváros (HUN)

Partizani (ALB) – Qarabağ (AZE)

Slovan Bratislava (SVK) – Sutjeska (MNE)

Celtic (SCO) – Sarajevo (BIH)

Sheriff Tiraspol (MDA) – Saburtalo (GEO)

F91 Dudelange (LUX) – Valletta (MLT)

Linfield (NIR) – Rosenborg (NOR)

Valur Reykjavík (ISL) – Maribor (SVN)

Dundalk (IRL) – Riga (LVA)

The New Saints (WAL) – [vincente Feronikeli-Lincoln]-[vincente Tre Penne-Santa Coloma]

HJK Helsinki (FIN) – HB Tórshavn (FRO)

BATE Borisov (BLR) – Piast Gliwice (POL)