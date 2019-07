"Spendere non è l'unica strada verso il successo"

Gli Spurs hanno raggiunto l'ultimo atto della Champions dopo aver concluso due sessioni di calciomercato senza neanche un acquisto, dimostrando che spendere non è l'unica strada verso il successo. "Se si analizza il nostro percorso da quando sono arrivato nel 2014, tutte le altre big inglesi hanno speso tanto per arrivare dove siamo arrivati noi - ha spiegato Pochettino -. Fa parte del loro Dna, ma non sono un'ispirazione per noi. È il Tottenham a dover essere un'ispirazione per le altre squadre di Premier. La cosa più importante è la cultura, la filosofia che abbiamo creato nel club in questi ultimi cinque anni. Alla fine non so se otterremo un trofeo, ma ci siamo davvero vicini. Kane dice che forse non si riprenderà mai dalla sconfitta? La cosa buona è anche i vincitori passano velocemente. Quando sei in vacanza, la mente ti riporta sempre a quel ricordo, ma appena riprendi a correre lasci tutto nel passato. Noi siamo competitivi, amiamo esserlo e la motivazione è ancora alta. È una responsabilità che ho verso il club, che ha riposto fiducia in me, e verso tutti i tifosi. Quando si inizia una nuova stagione, è tutto nuovo. Ora abbiamo anche un kit nuovo, con nuovi colori e ci aiuterà ad archiviare più velocemente il passato.