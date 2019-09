Atletico Madrid-Juventus (girone D): mercoledì 18 settembre, ore 21:00 - Sky Sport Uno/252

Di nuovo avversarie dopo gli ottavi di finale della scorsa edizione, quando nella sfida di andata al Wanda Metropolitano terminò 2-0 per i Colchoneros. Juventus e Atletico Madrid si sfidano per la quinta volta in Champions League. Si sono incontrati nella fase a gironi del 2014/15 (1-0 Atletico in Spagna, 0-0 a Torino) prima che i bianconeri eliminassero gli spagnoli negli ottavi della scorsa Champions League ribaltando il ko dell’andata in Spagna con una vittoria 3-0 al ritorno in Italia. Le squadre italiane hanno vinto solo quattro delle 27 trasferte in Spagna in Champions League (3N, 20P). Le ultime tre vittorie sono state tutte ad opera della Juventus: a Siviglia nel 2016/17, in casa del Real Madrid nel 2017/18 e a Valencia nel 2018/19. L’Atletico Madrid, invece, ha perso solo una delle ultime otto partite di Champions League contro squadre italiane, quella dello scorso marzo allo Stadium. Fari puntati su Cristiano Ronaldo, che ha segnato 25 gol in carriera contro l’Atletico, inclusa la tripletta nella scorsa stagione: solo contro il Siviglia (27) ha realizzato più reti in tutte le competizioni. Di fronte avrà il connazionale Joao Felix, che il giorno della partita avrà 19 anni e 312 giorni. Dovesse segnare, diventerebbe il quinto giocatore portoghese più giovane ad andare in rete nella storia della Champions League.