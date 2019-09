Lionel Messi torna tra i convocati per il primo match di Champions League contro il Borussia Dortmund. L'argentino, fermo dal 5 agosto per un infortunio alla gamba destra durante la tournée estiva negli Stati Uniti (lesione di primo grado al soleo), ha saltato le prime partite della stagione. Ora, dopo 2 allenamenti con il gruppo, torna a disposizione dell’allenatore Ernesto Valverde, che nella conferenza stampa prima della partita non si è sbilanciato, però, sulla possibilità di vederlo in campo nella trasferta in Germania: "Decideremo nelle prossime ore. Per ora posso solo dire che nell’ultima seduta si è allenato bene e sta migliorando".

Girone di ferro

Probabile che Valverde in avanti si affidi ancora al fenomeno sedicenne Ansu Fati, protagonista di un brillante inizio di stagione (2 gol in 3 partite di Liga) e protagonista nell’ultima vittoria in campionato contro il Valencia. Recuperare il miglior Messi, però è fondamentale in un girone di ferro che vede i blaugrana impegnati contro Borussia Dortmund e Inter. Partiti col freno a mano in Liga dove sono quinti a -3 dal Siviglia capolista, i ragazzi di Valverde restano la squadra favorita del raggruppamento. Il Borussia, secondi in Bundesliga e reduci da un netto 4-0 ai danni del Bayer Leverkusen, una delle squadre più in forma del momento.