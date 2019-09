Miralem Pjanic, nell'ultima gara contro la Fiorentina, ha lasciato il campo nel finale del primo tempo a causa di un problema fisico. Il centrocampista bosniaco è stato in dubbio per l'esordio stagionale in Champions League contro l'Atletico Madrid, ma ormai va verso il pieno recupero. Pjanic non ha riportato lesioni e si è allenato regolarmente nella seduta di rifinitura e dovrebbe quindi giocare titolare al Wanda Metropolitano, guidando così il centrocampo a tre della Juventus. L'alternativa è rappresentata da Rodrigo Bentancur, che a Firenze entrò proprio al posto del centrocampista ex Roma.

Ballottaggio Bernardeschi-Cuadrado in attacco

Una buona notizia dunque per Maurizio Sarri, che già deve rinunciare a Giorgio Chiellini e a Douglas Costa, oltre a Emre Can e Mario Mandzukic che non sono stati inseriti nella lista Champions. Pesante soprattutto l'assenza del brasiliano, che apre al ballottaggio tra Bernardeschi e Cuadrado per la scelta dell'esterno destro che andrà a completare il tridente con Higuain e Cristiano Ronaldo.