"Oggi tutti sotto la sufficienza, c'è tanto lavoro da fare"

L'allenatore ha analizzato le differenze tra la prova dell'Inter e quella dello Slavia: "Loro ci hanno superato in tutto. Voi pensate che io arrivo, tocco il gruppo e diventano cigni, ma non è così. C'è tanto da lavorare, il livello in Champions è alto e dobbiamo crescere da ogni punto di vista. Non sono soddisfatto, non è questo il calcio per cui ci alleniamo. Frenata salutare? Questi sono step di crescita, quando dico di non farci prendere dall'entusiasmo è perché sappiamo che ci sono tanti ragazzi nuovi in squadra. Loro ci hanno messo impegno, ora sta a me farli migliorare sotto tutti i punti di vista". Non commenta la prestazione di Lukaku su precisa domanda ("Non parlo di singoli, oggi siamo stati tutti sotto la sufficienza") ma indica la via: "Quando parlo di tanto lavoro da fare ancora è perché so che situazione c'è. I ragazzi vanno lasciati tranquilli, ma dobbiamo migliorare tanto. Oggi non abbiamo fatto vedere niente di quello che abbiamo provato".