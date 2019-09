L'allenatore ha parlato alla vigilia dello storico esordio dei nerazzurri in Champions: "Arriviamo qui dopo tre anni importanti, non per una stagione fortunata. Siamo curiosi di misurarci con le migliori squadre del mondo, vogliamo capire quanto siamo cresciuti. A Zagabria sarà fondamentale ma non decisiva". Poi su Muriel: "Sta bene, ma non vogliamo rischiare niente"

