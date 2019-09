"Questo Napoli può vincere la Champions"

Per Klopp, equilibrio è stata la parola chiave della sfida del San Paolo: "Abbiamo dominato a tratti, il Napoli ha fatto fatica a difendere. Non siamo stati fortunati, nel primo tempo c'è stato tanto ritmo. Nella ripresa c'è stata un più frenesia, poi il gol dell'1-0 ha cambiato la partita. Non credo che una squadra abbia meritato incredibilmente rispetto all'altra – le sue parole - noi abbiamo fatto il nostro solito calcio, ma non abbiamo realizzato occasioni come al nostro solito. Bisogna avere degli episodi positivi, che a noi stasera sono mancati. Loro sono stati bravi a chiuderci, poi hanno conquistato palla alti e sono stati bravi in contropiede". Il messaggio finale è proprio per la squadra di Carlo Ancelotti: "Questo Napoli può vincere la Champions League. Ha un piano di gioco e giocatori importanti. Non bisogna essere i migliori per vincere questa competizione, ma la più forte in certi momenti".