Figlio d'arte e killer d'area di rigore

Una prestazione perfetta contro la formazione belga, chiusa con il 100% di finalizzazione. Nessuna sorpresa per il Salisburgo che, ancora 18enne, lo ha pescato dal Molde lo scorso gennaio per 5 milioni e ora, in attesa di altri colpi da fenomeno, pregusta già una ricchissima plusvalenza. Nel club norvegese era stato Ole Gunnar Solskjaer a farlo debuttare, sorpreso in positivo dalla sua fame di gol, sintesi perfetta del suo strapotere fisico e di un'ottima tecnica di base in grado di renderlo compatibile con qualsiasi compagno di squadra. Il calcio, del resto, scorre da sempre nelle vene del norvegese. Il padre, Alf-Inge Rasdal, è stato un buon difensore del Manchester City, reso celebre al mondo intero dal fallo-killer subito da Roy Keane in occasione di un derby negli anni 2000. A differenza del papà, però, il giovane Haland ha preferito spostarsi sul lato opposto del terreno di gioco e consacrarsi come attaccante. E i primi risultati non possono che dare ragione alla scelta effettuata. Primi, ma non primissimi, considerando che il giocatore nativo di Leeds ha cominciato a lasciare il segno già a 15 anni, trovando le prime presenze a livello professionistico con la maglia del Bryne. Poi il salto al Molde nel 2017, con la quale ha raccolto i primi gettoni in Europa e ripagato la fiducia dell'attuale manager del Manchester United. Come? Con la solita precocità, caratterizzata da 4 reti in 5 partite nei preliminari di Europa League. Il 1° luglio 2018 ha, invece, segnato la data della sua definitiva esplosione. Il Molde va in trasferta sul campo del Brann e l'attaccante cala il poker personale tra il 4' e il 21', confermando di avere qualcosa di speciale. Il Salisburgo non si è fatto scappare l'occasione, anticipando la concorrenza, e negli ultimi impegni internazionali il talentuoso Haland ha esordito con la Nazionale maggiore. Un'ascesa continua che accende i riflettori su di lui e mette in guardia il Napoli. Nello scontro diretto sarà impossibile abbassare la guardia.