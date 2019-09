È stato il protagonista nella vittoria del Napoli sul Liverpool, con il rigore che ha indirizzato la partita. Un gol che ha infiammato il San Paolo. Una cartolina per Dries Mertens che ha voluto festeggiare con un'esultanza nuova una rete così importante. Mani in avanti e sguardo lontano verso l'orizzonte, come fosse un guidatore. Con un post su Instagram, però l'attaccante di Ancelotti ha voluto chiarire il significato. Non un guidatore, ma un timoniere, perché Mertens stava simulando di condurre un'imbarcazione. Il belga ha spiegato che in quell'attimo, il San Paolo gli ha ricordato il golfo di Napoli visto dal mare.

"Lo stadio era come il mare di Napoli"

"Ieri, uno stadio tutto azzurro mi ha fatto sentire come nel mare di Napoli", la frase che ha accompagnato la foto dell'attaccante belga alla guida di un motoscafo, seguita dalle immagini della sua esultanza contro il Liverpool. Un'esultanza speciale che lo avvicina ancora di più a Maradona. Sono 113 i gol del belga, a sole due reti dall'argentino, con Hamsik fermo a quota 118.