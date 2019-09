Sono stati designati gli ufficiali di gara che scenderanno in campo mercoledì sera nelle partite di Champions League. Tanta attesa per la scelta dell’arbitro del Camp Nou, dove il Barcellona riceverà l’Inter: a dirigere la gara sarà Damir Skomina, l’arbitro sloveno della scorsa finale della competizione; al VAR ci sarà l’olandese Makkelie, che invece ha diretto alla prima giornata Atletico Madrid – Juventus. Sarà invece il rumeno Istvan Kovacs ad arbitrare l’incontro tra Genk e Napoli, con il tedesco Dingert in sala video. In campo ci sarà anche una squadra arbitrale italiana: in Valencia – Ajax l'arbitro è Daniele Orsato di Schio, gli assistenti sono Giallatini e Preti, il quarto uomo è Doveri, mentre Guida e Fabbri sono i due VAR.

18:55CET - Genk (Luminus Arena)

KRC Genk (BEL) - SSC Napoli (ITA) | Group E

Referee: István Kovács (ROU)

Assistant Referee 1: Vasile Florin Marinescu (ROU)

Assistant Referee 2: Mihai Ovidiu Artene (ROU)

Fourth Official: Ionuț Marius Avram (ROU)

Video Assistant Referee: Christian Dingert (GER)

Assistant Video Assistant Referee: Tobias Welz (GER)

18:55CET - Prague (Sinobo Stadium)

SK Slavia Praha (CZE) - Borussia Dortmund (GER) | Group F

Referee: Björn Kuipers (NED)

Assistant Referee 1: Sander van Roekel (NED)

Assistant Referee 2: Erwin Zeinstra (NED)

Fourth Official: Allard Lindhout (NED)

Video Assistant Referee: Pol van Boekel (NED)

Assistant Video Assistant Referee: Dennis Johan Higler (NED)

21:00CET - Liverpool (Anfield)

Liverpool FC (ENG) - FC Red Bull Salzburg (AUT) | Group E

Referee: Andreas Ekberg (SWE)

Assistant Referee 1: Mehmet Culum (SWE)

Assistant Referee 2: Stefan Hallberg (SWE)

Fourth Official: Kristoffer Karlsson (SWE)

Video Assistant Referee: Jesús Gil Manzano (ESP)

Assistant Video Assistant Referee: Ricardo de Burgos Bengoetxea (ESP)

21:00CET - Barcelona (Camp Nou)

FC Barcelona (ESP) - FC Internazionale Milano (ITA) | Group F

Referee: Damir Skomina (SVN)

Assistant Referee 1: Jure Praprotnik (SVN)

Assistant Referee 2: Robert Vukan (SVN)

Fourth Official: Rade Obrenovič (SVN)

Video Assistant Referee: Danny Makkelie (NED)

Assistant Video Assistant Referee: Slavko Vinčič (SVN)

21:00CET - St Petersburg (Gazprom Arena)

FC Zenit (RUS) - SL Benfica (POR) | Group G

Referee: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Assistant Referee 1: Juan Carlos Yuste Jiménez (ESP)

Assistant Referee 2: Roberto Alonso Fernández (ESP)

Fourth Official: Guillermo Cuadra Fernández (ESP)

Video Assistant Referee: José María Sánchez Martínez (ESP)

Assistant Video Assistant Referee: Juan Martínez Munuera (ESP)

21:00CET - Leipzig (Red Bull Arena)

RB Leipzig (GER) - Olympique Lyonnais (FRA) | Group G

Referee: Antonio Miguel Mateu Lahoz (ESP)

Assistant Referee 1: Pau Cebrián Devís (ESP)

Assistant Referee 2: Roberto Díaz Pérez del Palomar (ESP)

Fourth Official: José Luis Munuera Montero (ESP)

Video Assistant Referee: Alejandro José Hernández Hernández (ESP)

Assistant Video Assistant Referee: Xavier Estrada Fernández (ESP)

21:00CET - València (Mestalla, Camp del València)

Valencia CF (ESP) - AFC Ajax (NED) | Group H

Referee: Daniele Orsato (ITA)

Assistant Referee 1: Alessandro Giallatini (ITA)

Assistant Referee 2: Fabiano Preti (ITA)

Fourth Official: Daniele Doveri (ITA)

Video Assistant Referee: Marco Guida (ITA)

Assistant Video Assistant Referee: Michael Fabbri (ITA)

21:00CET - Villeneuve-d'Ascq (Stade Pierre Mauroy)

Lille OSC (FRA) - Chelsea FC (ENG) | Group H

Referee: Aliaksiej Kuĺbakoŭ (BLR)

Assistant Referee 1: Dzmitryj Žuk (BLR)

Assistant Referee 2: Alieh Maslianka (BLR)

Fourth Official: Dzianis Ščarbakoŭ (BLR)

Video Assistant Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (POR)

Assistant Video Assistant Referee: Luís Miguel de Branco Godinho (POR)