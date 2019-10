GRUPPO E

Genk-Napoli 0-0

Liverpool-Salisburgo 4-3

Classifica: Napoli 4, Salisburgo 3, Liverpool 3, Genk 1

Nonostante il pari in Belgio, il Napoli di Ancelotti resta al primo posto. Il Salisburgo accarezza la storica rimonta (da 3-0 a 3-3) contro il Liverpool ma poi perde: prima vittoria dei campioni in carica di Klopp. Resta in fondo al gruppo proprio il Genk.

GRUPPO F

Slavia Praga-Borussia Dortmund 0-2

Barcellona-Inter 2-1

Classifica: Dortmund 4, Barcellona 4, Inter 1, Slavia Praga 1

Situazione complicata per l'Inter, che esce dal Camp Nou con una immeritata sconfitta contro il Barcellona di Messi e Suarez. Dopo il pari alla prima giornata, vincono sia i catalani che il Dortmund. Ora per l'Inter ci sarà la doppia sfida (andata a Milano e ritorno in Germania) contro i tedeschi.

GRUPPO G

Lipsia-Lione 0-2

Zenit-Benfica 3-1

Classifica: Zenit 4, Lione 4, Lipsia 3, Benfica 0

Avevano pareggiato tra di loro alla prima giornata: nella seconda vincono sia il Lione che lo Zenit, entrambe senza troppi problemi e sfruttando i tanti errori delle avversarie. Si ferma il Lipsia, ko dopo la vittoria nella prima partita. Ancora a zero il Benfica.

GRUPPO H

Lille-Chelsea 1-2

Valencia-Ajax 0-3

Classifica: Ajax 6, Chelsea 3, Valencia 3, Lille 0

Serviva una vittoria al Chelsea di Lampard, e la vittoria è puntualmente arrivata. Tre punti pesantissimi con cui i Blues riacciuffano a quota tre il Valencia. Al Mestalla è invece grande vittoria dell'Ajax, al secondo 3-0 in altrettante partite. Unica squadra a punteggio pieno del mercoledì di coppa, e quarta insieme Psg (gruppo A), Bayern Monaco (gruppo B) e Manchester City (gruppo C).