L'inizio di stagione di Kalidou Koulibaly non è stato dei migliori. L'autogol decisivo nella sconfitta contro la Juventus, poi l'espulsione nel ko con il Cagliari. Insomma, la Coppa d'Africa giocata in estate e il rientro posticipato si sono fatti sentire. Adesso però il centrale senegalese si prepara a ritornare a Genk, da dove il Napoli lo ha preso nel 2014: "Sono molto emozionato - le sue parole in esclusiva a Sky Sport - qui ho trascorso due anni molto belli. Ritroverò degli amici e questo mi rende felice, ma poi una volta in campo cambierà tutto e sarà un'altra storia". Anche perché gli azzurri, che all'esordio hanno vinto con il Liverpool, hanno un'occasione invitante per portarsi avanti in ottica ottavi: "Sarà una gara difficile - ha spiegato il difensore - loro hanno perso alla prima giornata e quindi vorranno rifarsi. Noi faremo di tutto per tornare a casa con i tre punti". Chiosa sul suo momento personale, perché il migliore Koulibaly si deve ancora vedere: "Sono molto tranquillo - ha ammesso - il calcio è uno sport difficile anche se per i tifosi a volte può sembrare semplice. Un giocatore che torna dalla Coppa d'Africa e che raggiunge in ritardo i suoi compagni, allora può risentirne. Ma resto sereno e ringrazio allenatore, compagni e staff, che mi stanno aiutando a tornare al top. Tornerò il Koulibaly che tutti conoscono".