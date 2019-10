Una prodezza per sbloccare il match, l’assist per il raddoppio di Bernardeschi e una grande prestazione in generale. Gol, esultanza e la consapevolezza di un ruolo sempre più da protagonista nella Juventus di Sarri: Gonzalo Higuain ha aperto le marcature nel 3-0 dei bianconeri contro il Bayer Leverkusen, seconda gara del girone D di Champions League. "Era una partita importante dopo il pareggio a Madrid. Sapevamo che avremmo dovuto vincere per vedere la qualificazione un po' più vicina. Abbiamo fatto una grandissima partita contro un grande avversario. Credo che la Juve sia scesa in campo con una grande determinazione e si è visto. Sono felice per la gente, per la partita e dobbiamo continuare così”, le parole del Pipita a Sky Sport. L'argentino, 1 gol in campionato in 5 presenze, e un gol e 2 assist in Champions, ha risposto così alle altre domande.

Quanto ti è mancato il gol in Champions?

È sempre bello giocare queste partite e fare gol lo è ancora di più. Quindi sono felice, ma ora dobbiamo riposare che domenica ci attende un’altra battaglia per avvicinarci al primo posto e continuare anche per lo scudetto..

Higuain che abbiamo visto stasera in campo nasce dal rapporto con Sarri?

No, nasce dal fatto che sono venuto con una grande determinazione, voglio stare qui e dimostrare che posso stare qui. Non mi devo fermare qui, dobbiamo partire da questa partita per continuare a crescere.