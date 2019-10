L'Inter è a Barcellona. Lukaku è rimasto a Milano. È questa la notizia lanciata da Antonio Conte nella conferenza pre partita della sfida del Camp Nou: nerazzurri senza l'attaccante titolare che molto bene ha fatto nel suo impatto col mondo Inter. Per il belga si tratta di uno stop precauzionale, Conte lo ha annunciato alla stampa parlando di un affaticamento al quadricipite: "Si tratta di un problema che si portava dietro da una decina di giorni, gli esami fatti sono stati negativi ma non abbiamo voluto rischiare". La sensazione è che Lukaku avrebbe potuto giocare, rischiando però di non riuscire a dare il proprio massimo a Barcellona e, contemporaneamente, pregiudicare la sua presenza nella super sfida di campionato contro la Juve. Un riposo per alzare le sue quotazioni e di averlo al cento per cento nel derby d'Italia di domenica. Una decisione ponderata, vista l'importanza del giocatore negli schemi tattici e nello sviluppo della manovra della nuova Inter.

E Messi?

Se Lukaku è sicuramente out, restano i dubbi sul numero 10 del Barça. Tra la lista dei convocati annunciata dai catalani c'è anche il suo nome, ma Valverde non ha sciolto gli ultimi dubbi sulla sua presenza o meno dal primo minuto: "Dembélé e Messi non hanno fatto tutta la seduta - ha detto l'allenatore blaugrana in conferenza stampa -. Sarà decisivo l'ultimo allenamento, ma ancora non sappiamo se giocheranno. Sicuramente non correremo rischi".