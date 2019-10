Juventus-Lokomotiv Mosca, tutto quello che c'è da sapere sul match di Champions League

Quando e a che ora si gioca Juventus – Lokomotiv Mosca?

La gara tra Juventus e Lokomotiv Mosca, valida per la 3^ giornata della fase a gironi di Champions League, si disputerà martedì 22 ottobre alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino.

Dov'è possibile guardare Juventus – Lokomotiv Mosca?

La sfida tra Juventus e Lokomotiv Mosca sarà trasmessa in diretta da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La telecronaca sarà a cura di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi, da bordocampo ci saranno i collegamenti di Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti. La Diretta gol è affidata a Federico Zancan.

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

Juventus e Lokomotiv Mosca si sono affrontate l’ultima volta nel primo turno della Coppa Uefa 1993-94, con i bianconeri che vinsero con un risultato aggregato di 4-0 (3-0 in casa, 1-0 in trasferta). Il 72enne allenatore dei russi, Yuri Semin, era in carica nell’ultima sfida contro i bianconeri, perdendo 1-0 nel settembre 1993 in Coppa Uefa. La Juve ha perso solo due delle ultime 38 partite interne nella fase a gironi della Champions League (26 successi, 10 pareggi, 2 sconfitte), ottenendo 23 clean sheets nel parziale. Il Lokomotiv Mosca ha conquistato la sua sola terza vittoria in trasferta in Champions League su 17 tentativi (3 vinte, 3 pareggi, 11 sconfitte) vincendo in casa del Bayer Leverkusen alla prima giornata, potrebbe vincere due trasferte consecutive nella competizione per la prima volta. L’ultima volta che Yuri Semin ha affrontato una squadra italiana in Champions League risale al novembre 2003, portando il Lokomotiv Mosca al pareggio 1-1 contro l’Inter nella fase a gironi.

Qual è lo stato di forma delle due squadre?

La Juventus è tuttora imbattuta sia in campionato, dove è in testa alla classifica, sia in Champions League, dove comanda il girone a pari punti con l’Atletico Madrid (4, ma con una migliore differenza reti in favore della squadra di Maurizio Sarri). Nell’ultimo turno di campionato, i bianconeri hanno superato con diverse difficoltà il Bologna; alla sfida ha assistito anche Yuri Semin, che è volato da Mosca a Torino per guardare la partita e studiare il prossimo avversario europeo. Anche il Lokomotiv Mosca è in testa al campionato, a pari punti con lo Zenit San Pietroburgo grazie alla vittoria nello scontro diretto di poche settimane fa, dopo le prime tredici giornate. I russi hanno vinto la prima sfida in Champions contro il Bayer Leverkusen in Germania, per poi cadere in casa contro l’Atletico Madrid.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Come spesso accade, Cristiano Ronaldo si prepara a battere un nuovo record in Champions League: il portoghese ha segnato contro 33 avversari diversi (l'ultimo è stato proprio il Bayer Leverkusen nella scorsa giornata) un record condiviso con Raul, e potrebbe ottenere il primato in questa partita con la sua prima presenza contro il Lokomotiv Mosca. Anche Gonzalo Higuain ha segnato per la Juventus contro il Bayer Leverkusen nella sua ultima presenza in Champions League: l’argentino ha trovato il gol in 20 partite nella competizione senza perdere una sfida (16 vittorie e 4 pareggi), meno solo di Patrick Kluivert (25). Tra i russi c’è anche una vecchia conoscenza della Serie A, l’ex Inter Joao Mario, che è il giocatore ad aver creato sei occasioni in questa Champions con il Lokomotiv Mosca – tre volte in più di ogni altro giocatore per il club. Nelle prime due giornate si è distinto anche il portiere Guilherme: nessun portiere ha effettuato più parate in questa Champions di lui, con 12 interventi.