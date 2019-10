Manchester City-Atalanta, le probabili formazioni del match di Champions League

Dopo due sconfitte l'Atalanta vuole provare a fare l'impresa in casa del Manchester City di Pep Guardiola. I nerazzurri cercano punti per smuovere la classifica del girone C che li vede all'ultimo posto. Il City, a punteggio pieno con 2 vittorie su 2 partite disputate, cerca la vittoria che avicinerebbe i citizens al passaggio del turno.

Le scelte di Guardiola e Gasperini

Il City dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1. Difesa con l'ex Juve e Inter Cancelo a destra, Fernandinho e Stones centrali e Zinchenko a sinistra. A centrocampo De Bruyne e Gundongan. In attacco Marhez, Silva e Sterlin supporteranno la punta Aguero. Nell'Atalanta tra i pali ci sarà Gollini. Difesa a 3 con Toloi, Djimitsi e Masiello. Centrocampo a 4 con Castagne, Freuler, de Roon e Gosens, con Gomez e Ilicic a supportare l'unica punta Muriel.

Manchester City, probabile formazione (4-2-3-1): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan; Mahrez, Silva, Sterling; Aguero.

Atalanta, probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel.