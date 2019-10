Il pareggio interno contro la Slavia Praga e la sconfitta di Barcellona hanno complicato il cammino dell'Inter nel Gruppo F di Champions League. La gara contro il Borussia Dortmund potrebbe essere decisiva per riaprire il discorso qualificazione e riportarsi, in caso di vittoria, a quota 4 punti insieme ai tedeschi. Nella conferenza stampa di presentazione del match, insieme ad Antonio Conte, ha parlato Marcelo Brozovic. E quando l'allenatore nerazzurro ha spiegato come possa diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, il centrocampista croato ha spiegato i motivi della sua crescita: "Qualche anno fa ero più giovane, ora sono cambiate molte cose. Sono anche diventato padre e questo mi fa vedere le cose in modo diverso. Quando le cose non funzionavano ho lavorato tanto da solo e ora con Conte è tutto più chiaro: sappiamo tutti che cosa si aspetta da noi. Dobbiamo dimostrare ancora tanto ma sono convinto che questa sia la mia Inter più forte". Un percorso di crescita che, però, non è destinato a fermarsi: "Devo ancora migliorare in fase difensiva, me lo dice sempre anche il mister, devo fare meglio da schermo, posso fare molto di più in quelle situazioni. E poi ogni tanto perdo qualche pallone di troppo, devo essere più concentrato".

"Girone ancora aperto, ma bisogna cominciare a vincere"

Al termine della conferenza stampa, Brozovic ha parlato in una one to one con Sky Sport dicendosi ancora fiducioso per il passaggio agli ottavi di Champions: "Ci sono ancora 4 partite e il girone è aperto. Domani dobbiamo giocare come se fosse una finale davanti ai nostri tifosi: è la partita perfetta per cominciare a vincere anche in Champions". Il centrocampista nerazzurro è tornato anche sulla gara di Barcellona, persa ma al termine di un'ottima prestazione: "Quella partita ci ha dato tanto, abbiamo creato 4-5 palle gol semplici che non abbiamo sfruttato. Abbiamo fatto molto meglio rispetto all'anno scorso, poi quando non segni contro una squadra come il Barcellona paghi perchè sono i più forti al mondo. Non possiamo sbagliare". Infine, una battuta sulla vittoria in campionato contro il Sassuolo: "Abbiamo fatto 70' da grande squadra, poi abbiamo sbagliato troppo favorendo i loro gol. Errori del genere non saranno concessi contro il Borussia Dortmund".