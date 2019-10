Inter-Borussia Dortmund, Conte in conferenza: "Match importante ma non è una finale"

Mister, domani sera potrebbe bastare ripetere la prova di Barcellona per vincere?

Questo non lo so, di certo dobbiamo dare continuità di prestazione e dare tutto davanti ai nostri tifosi. Non voglio che la squadra abbia rimpianti, come dico sempre. Quello mi dispiacerebbe e dispiacerebbe anche ai giocatori. Durante la partita dobbiamo dare tutto e giocare al massimo delle nostre possibilità. Questo è un torneo difficilissimo e noi stiamo cercando di avviare un percorso in Champions anche a livello di esperienza, visto che questa è una squadra che in campo europeo non ne ha tanta.