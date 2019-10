La squadra tedesca dimezzata in attacco per il match di Champions League contro l'Inter. Marco Reus non è stato convocato: non è ancora guarito da un forte attacco influenzale, mentre l'ex Barcellona non ha recuperato dall'irritazione al tendine d'Achille che lo tiene fermo da fine settembre

Doppia defezione in casa Borussia Dortmund in vista del match di Champions contro l'Inter. Lucien Favre dovrà rinunciare a Marco Reus e Paco Alcacer, i suoi due giocatori più prolifici, entrambi a quota cinque gol in campionato. Il nazionale tedesco si è fermato per una forma influenzale aggravatasi dopo la partita in Bundesliga contro il Borussia Monchengladbach. Paco Alcacer non ha invece recuperato dall'infiammazione al tendine d'Achille che lo tiene fermo da ormai un mese. Out anche il difensore Schmelzer per uno stiramento.

In compenso è stato convocato Jadon Sancho, il baby fenomeno inglese tenuto fuori nel weekend per motivi disciplinari dopo essere tornato tardi dal ritiro della sua nazionale. Ci sono anche il portiere Burki, uscito infortunato contro il 'Gladbach ma subito recuperato in gruppo, e Mario Gotze, anche lui colpito da un virus inflenzuale nei giorni scorsi. E con sia Reus che Alcacer indisponibili, forse contro i nerazzurri ci sarà un'occasione di rilancio proprio per il match winner del Mondiale 2014.