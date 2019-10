Dopo le vittorie contro Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, arriva la prima sconfitta in Youth League per i bianconeri di Lamberto Zauli. La Lokomotiv Mosca passa 2-1 grazie alle reti di Petrov e Pethukov, a nulla è servito il gol nel finale di Gozzi. Juventus raggiunta a quota 6 dall'Atletico in testa al girone.

JUVENTUS-LOKOMOTIV MOSCA 1-2

29'Petrov (L), 77'Pethukov (L), 82'Gozzi (J)

JUVENTUS (4-3-3): Siano; Leo, Dragusin, Gozzi, Anzolin; De Winter (61'Da Graca), Fagioli (32'Abou), Ranocchia (65'Leone); Sene (65'Bandeira), Petrelli, Penner (46'Francofonte). All.Zauli

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3): Botnar; Silyanov, Cherny, Ivankov, Osnov; Mukhyn, Petukhov, Petrov; Baraboshkin (72'Karev), Suleimanov, Iosifov. All.Mishatkin

Arriva la prima sconfitta nella Youth League 2019-2020 per i ragazzi allenati da Lamberto Zauli, battuti per 2-1 a Vinovo dalla Lokomotiv Mosca. I russi con questa vittoria riaprono il discorso qualificazione portandosi a quota 4 nel Gruppo D. Juventus ancora in testa, ma raggiunta a 6 dall'Atletico Madrid che, nell'altra gara del girone, ha battuto 2-0 il Bayer Leverkusen.

La cronaca della partita

Partita complicata per i bianconeri sin dai primi minuti e poco prima della mezz'ora è la squadra ospite a passare in vantaggio. Calcio di punizione tagliato di Petrov, a pochi passa dalla bandierina del calcio d'angolo. La palla attraversa tutta l'area di rigore senza essere toccata da nessuno e si infila alle spalle di Siano. I problemi per la Juventus continuano visto che, pochi minuti dopo, Fagioli è costretto a lasciare il campo per infortunio. Al suo posto dentro Abou. Provano a reagire i bianconeri ma il primo tempo si conclude sul punteggio di 0-1 in favore della Lokomotiv Mosca. Zauli cambia molto, concludendo le cinque sostituzioni a disposizione già a mezz'ora dal termine ma il punteggio non cambia. Sono anzi ancora i russi ad andare in gol al minuto 77. Dragusin atterra Suleimanov appena dentro l'area di rigore e l'arbitro assegna il penalty. Siano intuisce la conclusione con il destro di Pethukov, ma non può evitare il raddoppio della Lokomotiv. La Juventus, però, non si arrende e a riaccendere la speranza ci pensa in mischia Gozzi e gara riaperta al minuto 82. I tentativi finali non bastano e dopo 3 minuti di recupero arriva il fischio finale. Juventus battuta in casa 1-2 dalla Lokomotiv Mosca.