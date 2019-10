L'allenatore nerazzurro non nasconde la delusione: "Grande rammarico non aver tenuto il risultato a lungo, che rabbia il rigore del 2-1. Usciamo bastonati, ma in campo ho visto anche qualcosa di buono". Guardiola: "Atalanta a 0 punti? Davvero strano"

L’illusione firmata Malinovskyi, poi l’uragano City che si è abbattuto sull’Atalanta all’Etihad Stadium: 5-1 il finale a favore della squadra di Guardiola, con i nerazzurri alla terza sconfitta consecutiva nel girone di Champions. "Mi dispiace non aver tenuto il risultato a lungo, per quei pochi minuti nel primo tempo in cui il Manchester City l'ha ribaltato: soprattutto l'episodio del rigore del 2-1 mi ha fatto arrabbiare tantissimo, ci siamo fatti sorprendere", le parole di Gasperini nel post gara. L’allenatore nerazzurro prosegue poi nella sua analisi: "Meglio così comunque che rimanere bassi e indietro, non sarebbe stato formativo anche contro una delle migliori compagini al mondo. Ne usciamo bastonati, ma qualcosa di buono in campo l'abbiamo messo". Il grande rammarico di Gasperini è legato alle reti subite dopo il vantaggio iniziale: "Una volta in vantaggio siamo comunque riusciti a ripartire bene, ma quell'uno-due a difesa schierata ci ha fatto davvero male. Paragoni tra il City e le big italiane? Difficile, la squadra di Guardiola viaggia a una velocità superiore con una tecnica individuale al top. La Champions League è una competizione aleatoria, soprattutto quando si arriva alla fase delle partite secche e conta molto la condizione fisica. Certo, oggi abbiamo affrontato una delle favorite", ha concluso.

Complimenti di rito ai nerazzurri di Gasperini arrivano da Pep Guardiola: "L'Atalanta salta l'uomo, è fisicamente forte, alta di statura, ti porta al limite ed è sempre pericolosa. Lo sapevamo, ma abbiamo reagito dopo un primo tempo in cui ci ha fratto soffrire: abbiamo vinto prevalendo con l'uno contro uno nell'ultimo terzo di campo”. L’allenatore del City ha poi aggiunto: “Si tratta di un girone durissimo: la Dinamo Zagabria difende molto bene. Ora per la squadra di Gasperini non sarà facile, anche se è strano che sia a zero punti col gioco che fa. Una provinciale come il mio Brescia che prende palla e ci mette sotto a casa nostra per larghi tratti della prima metà è qualcosa di speciale", ha concluso Guardiola.