Salisburgo-Napoli, dove vedere la partita in tv

"Il gruppo è sereno e gli screzi sono passati. Con il Salisburgo sarà una partita fondamentale". Queste le parole in conferenza stampa di Carlo Ancelotti. L'allenatore azzurro ha voluto sottolineare l'importanza di questa gara, dopo la vittoria sul Liverpool e il pareggio per 0-0 sul campo del Genk. Il Napoli comanda il gruppo B con 4 punti, ma in terra austriaca non può mettersi di sbagliare visto che lo stesso Salisburgo e il Liverpool si trovano a un solo punto di distanza. La squadra austriaca ha già dimostrato tutto proprio valore, travolgendo il Genk con un secco 6-2 nella gara d'esordio e costringendo agli straordinari il Liverpool, vincente ad Anfield contro il Salisburgo solo al termine di uno spettacolare 4-3.

Dove vedere la partita su Sky

Il fischio d'inizio di Salisburgo-Napoli sarà alle ore 21. La partita andrà in onda su Sky Sport Arena (satellite e fibra), Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Luca Marchegiani. Gli interventi a bordocampo saranno invece di Massimo Ugolini e Alessandro Alciato.