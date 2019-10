Nel post partita di Inter-Borussia Dortmund ai microfoni di Sky c'è Sebastiano Esposito, protagonista di un ottimo esordio in Champions League. In studio tanti complimenti per l'atteggiamento e per il rigore procurato (poi fallito da Lautaro). Ma Capello gli raccomanda: "Non prendere la strada di Zaniolo". E Cambiasso: "Complimenti ma continua a lavorare"