Borussia Dortmund Inter, le chiavi tattiche della sfida

Le possibilità dell'Inter di superare il suo girone in Champions League passano da un buon risultato a Dortmund. A San Siro Lucien Favre aveva snaturato la sua squadra aggiungendo un difensore, stavolta dovrebbe presentare una formazione più offensiva e per la squadra di Conte sarà importante la gestione sicura del possesso con i centrocampisti

«In casa, con i tifosi dalla nostra parte, dovremo essere coraggiosi. (...) La cosa più importante sarà restare coinvolti nel minor numero di duelli possibile, i loro difensori centrali sono forti, dovremo muoverci bene contro di loro, lasciar andare il pallone. In attacco, abbiamo sicuramente un vantaggio sulla velocità. Abbiamo giocatori agili come Thorgan, Achraf, Jadon. Dovremo trarne vantaggio».

Julian Brandt non sta vivendo un periodo di grande forma, e il suo impatto sulla stagione del Dortmund è stato fino ad ora opaco, così come la prestazione nella gara di andata a San Siro. Eppure, al momento di leggere la partita di questa sera si è dimostrato lucido e misurato. Un po’ come nel turno infrasettimanale di Coppa di Germania, quando è riuscito a capovolgere il parziale di 0-1 con due reti nell’arco di tre minuti, eliminando il Gladbach di Marco Rose, tuttora capolista in Bundesliga.

Al secondo gol di Brandt, forse consapevole di quanto l’ex Bayer ne avesse bisogno, di sicuro sollevato di fronte a una vittoria che ha diradato i nuvoloni di crisi, Lucien Favre si è finalmente lasciato andare. Ma non è finita bene: al primo accenno di scatto, si è accartocciato in una smorfia di dolore, con una mano sul viso e un’altra a tenersi la coscia destra. Un contrappasso beffardo per un allenatore a cui viene spesso rimproverata l’indole riflessiva e silenziosa, soprattutto in accostamento alle corse furiose di Klopp e alle nevrosi di Tüchel.

Qualche giorno dopo, nel turno di campionato contro il Wolfsburg, la stessa smorfia è comparsa sul viso di Marco Reus, vittima di un intervento in scivolata di Roussillon che gli ha infortunato la caviglia sinistra dopo 15 minuti di gioco. Il capitano del Dortmund ha iniziato da subito a lamentare dolore, ha provato a restare in campo ma si è arreso alla sostituzione dopo poco. Salvo miracoli dell’ultimo minuto, anche questa sera non dovrebbe essere in campo, dopo avere già saltato per influenza la gara di andata.

E questa sarebbe una grande notizia per l’Inter, sempre che Brandt non continui a ripagare la fiducia che Favre ha riposto in lui.

Quale Borussia Dortmund dobbiamo aspettarci

Con le ultime due vittorie contro Gladbach e Wolfsburg, entrambe di estrema importanza, entrambe raccolte nel proprio stadio, il Borussia Dortmund ha rimesso in piedi una stagione fin qui frenata dai continui alti e bassi. Che possono essere contestualizzati all’interno del processo di maturazione di una squadra molto giovane, ma allo stesso tempo sono intimamente legati all’identità tattica del Dortmund.



Ne conosciamo bene i pregi: il Borussia è una squadra elettrizzante, con un parco attaccanti dal talento vastissimo e versatile, che è in grado di combinare il pallone con grande precisione a velocità folli («di tacco e punta», come ha detto il direttore sportivo Zorc dopo l’ultima vittoria, sovrapponendo per un attimo la silhouette di Jadon Sancho con quella di Gene Kelly). Nella gara di andata, Favre aveva provato a snaturare il Dortmund aggiungendo un terzo difensore e ha pagato con la sconfitta – una lezione che dovrebbe tornargli utile in vista del ritorno. Il Dortmund è questo nel bene e nel male, ed è naturale che i due centrocampisti centrali, “holding” nel senso più letterale del termine, vengano costretti a un lavoro titanico di cuciture e letture preventive.

L’Inter dovrà giocare una partita aggressiva ma di grande saggezza nella scelta delle zone di campo in cui provare a recuperare il pallone. Un ottimo esempio lo fornisce l’immagine qui sopra, in cui il Borussia ha provato come sempre a consolidare il possesso attraverso i triangoli laterali, ma Hazard ha perso palla in un contrasto e i due terzini si sono trovati entrambi molto alti sul campo. Guerreiro, salito in sovrapposizione, è addirittura fuori inquadratura, mentre Piszczek sul lato debole si affanna per recuperare la posizione. Così lo Schalke ha la possibilità di attaccare in superiorità numerica l’area di rigore, arrivando al tiro.