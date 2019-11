Champions League, i risultati in diretta live della quarta giornata

In diretta su Sky Sport la quarta giornata della fase a gruppi di Champions League. Nel girone della Juve, l'Atletico Madrid fa visita al Bayer Leverkusen; in quello dell'Atalanta (che a San Siro ospita il City di Guardiola), la Dinamo Zagabria ospita lo Shakhtar. Per il Psg c'è il Bruges, la Stella Rossa affronta il Tottenham. Al Bernabeu, Real-Galatasaray