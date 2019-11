2/27

Messi e Ronaldo? Non ci sono. I due re del gol per eccellenza in Champions non hanno segnato granché nelle loro prime presenze. Solo 2 i centri per l'argentino nei suoi primi dieci gettoni europei con la maglia del Barça, tra 2004 e 2005 (gol a Panathinaikos alla quinta partita e al Werder all'ottava). CR7? Ancora peggio: zero. La sua prima rete in quella coppa, che poi vincerà cinque volte, arriverà addirittura alla ventisettesima presenza, in un Manchester United-Roma (il famoso 7-1) del 2007. Risaliamo ora la classifica fino ai primatisti. E occhio alla sorpresa finale.

