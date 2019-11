Il Papu grande protagonista nel 2-0 contro la Dinamo Zagabria: "Mi sono sentito giovane, come in Argentina quando giocavo solo per fare tunnel. Giocato un calcio spettacolare, dopo le prime tre partite abbiamo acquisito più sicurezza". D'accordo con lui anche Muriel: "Una grande gioia per tutti noi. Siamo convinti di potercela fare e lotteremo per passare il turno"

Tunnel e destro all'angolino. Un gol meraviglioso quello con cui il Papu Gomez ha chiuso la sfida contro la Dinamo Zagabria portando il risultato sul 2-0. Sicuramente una grande serata per lui e per tutta l'Atalanta, come ha raccontato nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Stasera sono tornato ai tempi in cui giocavo in Argentina e mi divertivo solo se facevo tunnel. In realtà mi sono divertito perchè abbiamo giocato un calcio spettacolare. Non abbiamo mai sofferto nulla e potevamo segnare ancora più gol, merito di tutta la squadra".

Gli zero punti nelle prime tre partite pesano, ma sono serviti nel percorso di crescita dell'Atalanta: "Abbiamo acquisito la giusta esperienza dopo le gare d'andata. Dopo il pareggio contro il City ci siamo sentiti più sicuri e stasera abbiamo cominciato a giocare come facciamo di solito in Italia".

Muriel: "Dominato sotto ogni punto di vista. Ora ci crediamo"

Sulla stessa lunghezza d'onda di Gomez, anche l'autore dell'altro gol di serata, Luis Muriel: "Meritavamo questa vittoria già da prima, avevamo fatto ottime gare ottenendo pochissimo. E' una grande gioia per tutti noi e per la società aver raggiunto la prima vittoria in Champions. Stasera abbiamo dimostrato quello che avevamo già fatto vedere contro il City. Abbiamo dominato sotto ogni punto di vista e il risultato poteva essere ancora migliore. Grande partita".

E adesso l'Atalanta va a Donetsk a giocarsi la qualificazione nello scontro diretto contro lo Shakhtar: "Abbiamo questa ultima partita che può darci tantissimo, andiamo a giocarci il passaggio del turno. Dopo il pareggio contro il City abbiamo cominciato a crederci, siamo convinti di potercela fare e lotteremo per la qualificazione".