Atalanta-Dinamo Zagabria, orari e dove vedere la partita di Champions League in tv

I nerazzurri di Gasperini ancora in corsa per gli ottavi o un pass per l'Europa League, ma serve la vittoria contro i croati: sfida in calendario martedì 26 novembre alle 21. Diretta su Sky Sport Arena (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

Tre punti per continuare a sperare nel sogno ottavi o cercare di conquistare almeno il terzo posto e il pass per i sedicesimi di Europa League. E' questo l'obiettivo dell'Atalanta nel quinto turno della fase a gironi di Champions League. Dopo tre partite con altrettante sconfitte e il pareggio contro il Manchester City, la squadra di Gasperini ospita a San Siro la Dinamo Zagabria. Di fronte ci sarà la squadra che ha tenuto a battesimo l'avventura in Champions dell'Atalanta con il 4-0 dell'andata in Croazia. I nerazzurri dovranno affrontarla senza Duvan Zapata, non al meglio e fuori dalla lista dei convocati. L'Atalanta arriva alla gara con un punto in classifica, a -4 dalla coppia formata da Shaktar Donetsk e Dinamo Zagabria. Il manifesto sui prossimi 180 minuti di Champions per l'Atalanta lo ha esposto lo stesso Gasperini: "Dobbiamo fare sei punti".

Dove vedere la partita su Sky

