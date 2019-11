Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Monaco, il Tottenham di José Mourinho, il Manchester City e la Juventus di Maurizio Sarri: sono queste le sei squadre che hanno già la certezza di partecipare alla fase a eliminazione diretta di questa edizione di Champions League. Alcune di queste squadre (Psg, Bayern e Juventus) avevano ottenuto la qualificazione agli ottavi già nel turno precedente, ma al termine della quinta giornata è arrivata anche la certezza del primo posto nel proprio raggruppamento.

Il punto sulle italiane

In corsa per accedere agli ottavi di finale della competizione anche le altre tre italiane impegnate in Champions: nel prossimo turno l’Atalanta dovrà fare bottino pieno in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk e sperare che la Dinamo Zagabria non batta il Manchester City già certo del primo posto nel girone; mentre Napoli e Inter avranno la situazione più chiara dopo le gare della quinta giornata contro Liverpool e Slavia Praga

Le squadre già qualificate agli ottavi di Champions

Gruppo A: Psg*, Real Madrid;

Gruppo B: Bayern Monaco*, Tottenham;

Gruppo C: Manchester City*;

Gruppo D: Juventus*.

*Già certe del primo posto nel girone