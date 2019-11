Nuovi segnali di riavvicinamento, in casa Napoli, tra Aurelio De Laurentiis e la squadra. Dopo l’ottimo pareggio conquistato a Liverpool, il presidente ha voluto congratularsi con l’allenatore e i calciatori attraverso due tweet apparsi sul suo profilo ufficiale. “Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stracampione. Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva. Bravo l'allenatore e bravi i nostri calciatori” recita il primo dei due. Poi prosegue così: “Adesso tutti a testa bassa a lavorare duro e a considerare le prossime partite come se tutte fossero contro il Liverpool. Non dobbiamo oggi parlare di misure societarie con i giocatori. Queste vicende le risolveremo tra noi senza pressioni o condizionamenti esterni”.

In programma confronto con la squadra

Le condizioni per una riconciliazione sono più favorevoli che mai, dopo la grande prestazione di Anfield. L’epilogo alla crisi tra le varie componenti del Napoli potrebbe aversi domenica prossima: prima della sfida col Bologna, infatti, è previsto un confronto tra la squadra, Ancelotti e De Laurentiis, che dovrebbe servire a concludere la vicenda che ha condizionato l’ultimo mese degli azzurri.