Liverpool-Napoli, dove vedere la partita di Champions League in tv: gli orari

La quinta giornata del Girone E di Champions League presenta la sfida di Anfield Road tra Liverpool e Napoli: tutte le info per vederla in esclusiva su Sky Sport

Quinta giornata del Girone E di Champions League che vedrà affrontarsi Liverpool e Napoli ad Anfield Road. Sfida importante per entrambe le squadre che con una vittoria chiuderebbero il discorso qualificazione. Un punto di differenza in classifica tra le due formazioni, 9 per il Liverpool che comanda il girone contro gli 8 degli azzurri. Chiudono la classifica il Salisburgo a quota 4 e il Genk a 1, che si affronteranno nell'altra gara del gruppo. Fischio d'inizio alle ore 21.00 per questa sfida davvero prestigiosa.

Dove vedere la partita su Sky

La partita di Champions League tra Liverpool e Napoli sarà trasmessa in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Con Sky Q sarà possibile assistere alla sfida in 4K HDR. La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. A supporto ci saranno gli interventi da bordocampo di Massimo Ugolini. Su Diretta Gol, la partita sarà invece raccontata da Riccardo Gentile.