Liverpool-Napoli, le probabili formazioni del match di Champions League

Nove punti per il Liverpool, otto per il Napoli: ad Anfield si sfidano le prime due forze del girone E di Champions League, dopo le prime quattro giornate. Entrambe sono favorite per la qualificazione agli ottavi di finale, nel gruppo che vede anche Salisburgo e Genk. Sia Klopp che Ancelotti non si allontaneranno dalle rispettive idee di gioco. Il Napoli riproporrà il classico 4-4-2 e come a Milano è il giovane Elmas il favorito a partire titolare sulla fascia sinistra. Previsto il rientro di Manolas al centro della difesa al fianco di Koulibaly mentre Mario Rui riprenderà il suo posto basso a sinistra; il reparto si completerà con Di Lorenzo a destra. Attacco leggero come nella gara d’andata, composto da Lozano e Mertens. Formazione ideale, invece, per i Reds schierati col 4-3-3. Salah, Firmino e Mané comporranno il tridente, Alexander-Arnold e Robertson saranno gli esterni bassi. Wijnaldum, Henderson e Fabinho agiranno invece in mediana.

Le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mané. All. Jurgen Klopp

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Elmas; Lozano, Mertens. All. Carlo Ancelotti