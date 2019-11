LIVERPOOL-NAPOLI 7-0

4' Cain, 18' su rig, 24' e 52' Jones, 21' Dixon Bonner, 27' e 62' Longstaff

È una Youth League sempre più amara per il Napoli: l'ennesima sconfitta, in un girone che era iniziato bene per la formazione di Baronio, capace di esordire con un pareggio in casa contro il Liverpool. Ma proprio contro i Reds, allo stadio FC Liverpool Academy, si tocca il punto più basso. Non c'è partita: al gol di Cain che sblocca il risultato a freddo, seguono nove minuti di puro black out. Dal 18' al 27' i padroncini di casa ne fanno addirittura 4, chiudendo il primo tempo sul 5-0.

Il Napoli, reduce dalle pesanti sconfitte rimediate da Genk e Salisburgo (in particolare il 7-2 in Austria) prova a contenere i danni ma nella ripresa subisce altri due gol. Termina 7-0, un passivo che porta a 19 le reti subite nelle ultime 3 uscite nel girone di Youth League, per un totale di 23 sulle cinque gare disputate. La classifica del Girone E parla chiaro: Liverpool 10, Salisburgo 10, Genk 7, Napoli 1. Il prossimo impegno, in casa contro il Genk, servirà a salvare l'onore. Ma sarà tutt'altro che facile contro i belgi motivati a guadagnarsi il passaggio del turno.